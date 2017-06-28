Глава минэнерго США считает, что научный спор по климату еще не завершен

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Министр энергетики США Рик Перри считает, что "климат меняется", и "человек на это влияет". Об этом он заявил во вторник, отвечая на вопросы журналистов на пресс-брифинге в Белом доме. Раньше представители действующей администрации США регулярно выражали сомнения в правильности концепции глобального потепления климата.

Вместе с тем Перри выразил мнение, что наука еще не сказала своего последнего слова по данному вопросу. "Давайте обсудим, в чем это проявляется", - сказал Перри, имея в виду изменение климата. Он отметил, что еще при прежней демократической администрации Барака Обамы в минэнерго США заместителем министра работал человек, "не считающий научный спор завершенным".

Признания Перри привлекли внимание прежде всего потому, что руководители действующей администрации США, включая и президента Дональда Трампа, в прошлом не раз ставили под сомнение концепцию глобального потепления климата. Сам Трамп в свое время утверждал, будто это выдумка, призванная "сделать американскую промышленность неконкурентной". Министра на брифинге спрашивали о взглядах президента, но он ответил, что прямо не обсуждал с Трампом эту тему.

Белый дом посвятил нынешнюю рабочую неделю администрации США энергетическим вопросам. В справке, которую он во вторник распространил, подчеркивается, что президент Трамп принял решение о выходе страны из Парижского соглашения по изменению климата и тем самым устранил одно из "ненужных и обременительных препятствий, мешавших США достичь энергетического доминирования".

Развитие атомной энергетики

Вашингтон выступает за восстановление американского "лидерства" в атомной энергетике, причем придает этой задаче не только экономическое, но и политическое значение в конкурентной борьбе с такими странами, как Россия и Китай., заявил Перри.

"Наша администрация верит во всеобъемлющий подход, при котором атомная энергия может играть важную роль в весьма диверсифицированном портфеле", - сказал глава минэнерго США. На его взгляд, прежние вашингтонские администрации на протяжении 30 лет допускали "по сути сохранение застоя" в данной отрасли. Теперь "один из вызовов" Перри, по его словам, видит в том, что эта отрасль была "чрезмерно зарегулированной".

И дело не только в том, чтобы Америка "располагала надежным и имеющим нулевые вредные выбросы источником энергии", - продолжал член правительства США. "Дело еще и в том, чтобы Америка сохраняла, а лучше, наверное, сказать возвращала себе свое лидерство в атомной энергетике, - пояснил он. - Потому что и россияне, и китайцы очень активно по всему спектру в глобальных масштабах продвигают свою технологию для завоевания и закрепления политических позиций. Если угодно, используют атомную энергетику в качестве одного из рычагов" влияния".

Поэтому, подчеркнул Перри, для США вопрос не сводится к тому, чтобы "иметь пару станций на юге страны" или "заботиться о том, чтобы Westinghouse оставалась стабильной американской компанией". "Это чрезвычайно важный вопрос для безопасности Америки и безопасности союзников Америки", - сказал министр.