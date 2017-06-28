США не уточняют, планируются ли новые контакты с РФ по якобы готовящейся Дамаском химатаке

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американская администрация отказывается сообщить, планирует ли Вашингтон какие-либо новые контакты с Москвой относительно утверждений о возможности применения властями Сирии химического оружия.
"У меня нет данных о дополнительных звонках, никакой информации, которую можно огласить. Мы как правительство по- прежнему чрезвычайно обеспокоены этим вопросом. [Но] мне попросту не известно о каких-либо последующих разговорах, которые уже намечены", - заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.
При этом Хезер Науэрт отказалась в деталях раскрывать содержание телефонного разговора, состоявшегося в понедельник между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Как вы знаете, они беседуют регулярно. Они начали свой диалог в Москве [в ходе апрельского визита Тиллерсона в Россию], затем [продолжили его] здесь [во время пребывания Лаврова в Вашингтоне в мае], проводили телефонные разговоры, подобные состоявшемуся в понедельник вечером. Госсекретарь Тиллерсон не распространяет полный подробный отчет об этой беседе", - отметила Науэрт.
"Госсекретарь ясно излагал свою обеспокоенность в прошлом и продолжает это делать [в диалоге с должностными лицами России]", - добавила Науэрт. Согласно изложенным ею сведениям, Тиллерсон предпочитает в основном работать без привлечения внимания широкой общественности, не прибегая к методам "мегафонной дипломатии", полагая, что это "более эффективно".
Со своей стороны высокопоставленный сотрудник Госдепартамента позже ушла от прямого ответа на просьбу корреспондента ТАСС подтвердить достоверность публикаций о том, что Тиллерсон уведомил Лаврова об обнародованном заявлении Белого дома, в котором содержались данные о предположительно готовящейся властями Сирии атаке с применением боевых отравляющих веществ. "Я не знаю, было ли знание [о существовании] этого заявления передано министру иностранных дел. Мне просто неизвестно, сказали ли мы ему что-либо по телефону конкретно об этом", - сказала американский дипломат.
О передаче Тиллерсоном Лаврову данного документа писало во вторник интернет-издание Daily Beast.
Между тем Науэрт на брифинге также заверила, что, вопреки сообщениям американской печати, руководство Госдепартамента было заблаговременно поставлено в известность о подготовке заявления Белого дома, в котором содержались данные о предположительно готовящейся властями Сирии атаке с применением боевых отравляющих веществ. Вместе с тем Науэрт не стала пояснять, было ли это заявление доведено до сведения американских дипломатов на среднем и рабочем уровнях. "Госсекретарь об этом [заявлении] знал [заранее]", - сказала Науэрт.
Кроме того, она обвинила российскую сторону в том, что та, раскрывая в общих чертах содержание подобных дипломатических контактов, "порой склонна неверным образом характеризовать" состоявшийся в таких случаях обмен мнениями.
В обнародованном в понедельник письменном заявлении от имени пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера говорилось, что американское правительство будто усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Руководство Сирии опровергло эти заключения.