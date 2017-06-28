Госдеп: США заинтересованы в возобновлении диалога Рябкова и Шэннона

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Американская сторона сохраняет заинтересованность в возобновлении переговоров между заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном по раздражителям в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона. Это подчеркнула во вторник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы бы считали, что этот разговор провести чрезвычайно важно", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя приостановку диалога по каналу Рябкова и Шэннона. Первое заседание рабочей группы, которую возглавили эти заместители глав внешнеполитических ведомств России и США, состоялось 8 мая в Нью-Йорке. Вторая встреча, которую предполагалось провести 23 июня в Санкт-Петербурге, была отменена Москвой в свете решения Вашингтона расширить антироссийские санкции.
По словам Науэрт, отношения США и России "сейчас находятся на низкой точке". "И мы хотели бы исправить это [положение], найти сферы общей заинтересованности, подобные борьбе с ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ), <...> чтобы можно было по ним в полной мере работать вместе. Я знаю, что мы хотели бы возобновить переговоры с россиянами на этот счет", - подчеркнула начальник пресс-службы Госдепартамента.
Науэрт затруднилась уточнить, обсуждалась ли в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном возможная новая дата консультаций Рябкова и Шэннона. "Знаю, что мы говорили о многих областях, вызывающих взаимную обеспокоенность, но просто не в курсе, шла ли речь об установлении новой даты [переговоров Рябкова и Шэннона]", - сказала представитель Госдепартамента.