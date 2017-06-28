WP: вывешенный в клубах Трампа выпуск Time 2009 г. с ним на обложке оказался выдумкой

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Номер еженедельника Time с портретом миллиардера Дональда Трампа на обложке, который висит на стенах по меньшей мере четырех гольф-клубов нынешнего президента, оказался выдумкой. Об этом во вторник сообщила газета Washington Post.

Речь идет о номере, датируемом 1 марта 2009 года. Газета указала на ряд неточностей в оформлении выпуска, включая ширину красной рамки, которая является одним из неизменных атрибутов дизайна обложки журнала. Однако самое главное заключается не в оформлении, а в том, что 1 марта 2009 года никакого номера издания не выходило.

В этой связи Washington Post даже привела настоящий номер журнала Time, который вышел 2 марта. На нем была размещена фотография британской актрисы Кейт Уинслет. В редакции еженедельника также подтвердили, что обложка не является настоящей.

Как отметила Washington Post, официальный представитель журнала во вторник направила Trump Organization письмо с требованием убрать со стен принадлежащих компании гольф-клубов означенную обложку.