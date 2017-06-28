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Трамп и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящий саммит G20

Международная панорама
28 июня, 2:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Дональд Трамп также оценил то, как Эмманюэль Макрон руководит новой политической партией, сообщила пресс-служба Белого дома

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пункты повестки дня предстоящего саммита "двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшихся телефонных переговоров лидеров.

"Президент Трамп оценил то, как президент Макрон руководит новой политической партией, которая получила большинство в Национальном собрании Франции, а также пожелал ему удачи в формировании законодательной повестки", - говорится в распространенном заявлении.

"Лидеры также обсудили нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке и обсудили повестку дня предстоящего саммита G20", - отметила пресс-служба.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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