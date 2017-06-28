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В Венесуэле нацгвардейцы избили депутатов при попытке попасть в здание парламента

Международная панорама
28 июня, 2:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Случившееся привело к приостановке заседания Национальной ассамблеи. Сведений о состоянии подвергшихся агрессии парламентариев обнародовано не было

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Трое депутатов во вторник подверглись нападению сотрудников Национальной гвардии в здании парламента Венесуэлы. Народные избранники попытались не позволить силовикам без разрешения пронести оборудование и документы для голосования. По данным электронной версии газеты El Nacional, речь идет примерно о 30 ящиках с маркировкой Национального избирательного совета.

От действий силовиков пострадали депутаты Дельса Солорсано, Оливия Лосано и Уинстон Флорес. Случившееся привело к приостановке заседания Национальной ассамблеи. Сведений о состоянии подвергшихся агрессии парламентариев обнародовано не было.

С начала апреля в южноамериканской стране идут антиправительственные выступления, поводом для которых послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия президента Николаса Мадуро и ограничивающие функции парламента, находящегося под контролем оппозиции. Ситуация обострилась после того, как глава государства решил без проведения референдума созвать Конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны.

За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 75 человек, пострадали свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и Национальной гвардии. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.

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