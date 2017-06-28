Тиллерсон: США рассчитывают, что арабские страны продолжат переговоры с Катаром

Дэвид Кэмерон и принц Уильям пытались выменять голоса перед выборами организатора ЧМ-2018Спорт 28 июня, 3:03
Порошенко: Трамп уделяет особое внимание Украине и конфликту в ДонбассеМеждународная панорама 28 июня, 2:23
Эксперты нашли способ локально остановить распространение нового вируса-вымогателяЭкономика и бизнес 28 июня, 1:45
Катар готов рассмотреть требования арабских странМеждународная панорама 28 июня, 1:10
Сборные Португалии и Чили разыграют первую путевку в финал Кубка конфедерацийСпорт 28 июня, 0:05
Футболист "Интера" Перишич выступит на этапе Мирового тура по пляжному волейболуСпорт 27 июня, 23:36
Жители Москвы просят сохранить Дом культуры имени Серафимовича на ТишинкеОбщество 27 июня, 23:16
Фэллон: Великобритания готова ответить ракетным ударом на возможную кибератакуМеждународная панорама 27 июня, 23:05
Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018Спорт 27 июня, 22:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что арабские страны продолжат переговоры с Катаром для урегулирования дипломатического конфликта. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с государственным министром по делам кабинета и министром информации Кувейта Мухаммедом Абдаллой ас-Сабахом.
"Мы надеемся, что все стороны продолжат добросовестные переговоры друг с другом", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналиста о том, продвигаются ли стороны к решению кризиса.
5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе обвинения отвергают.
22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, отведя на выполнение ультиматума 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре. Правительство эмирата назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.