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Тиллерсон: США рассчитывают, что арабские страны продолжат переговоры с Катаром

Международная панорама
28 июня, 2:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Госсекретарь США провел встречу с государственным министром по делам кабинета и министром информации Кувейта Мухаммедом Абдаллой ас-Сабахом

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что арабские страны продолжат переговоры с Катаром для урегулирования дипломатического конфликта. Об этом сообщил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с государственным министром по делам кабинета и министром информации Кувейта Мухаммедом Абдаллой ас-Сабахом.

"Мы надеемся, что все стороны продолжат добросовестные переговоры друг с другом", - сказал Тиллерсон, отвечая на вопрос журналиста о том, продвигаются ли стороны к решению кризиса.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе обвинения отвергают.

22 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет выдвинули Катару 13 условий для восстановления разорванных отношений, отведя на выполнение ультиматума 10 дней. В списке требований, в частности, понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в Катаре. Правительство эмирата назвало требования арабских государств невозможными и призвало пересмотреть их. В МИД Катара заявили, что ознакомились с перечнем и передадут при посредничестве Кувейта официальный ответ.

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