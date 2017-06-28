Порошенко: Трамп уделяет особое внимание Украине и конфликту в Донбассе

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уделяет особенное внимание ситуации на Украине и конфликту на востоке страны. Убежденность в этом высказал украинский президент Петр Порошенко в интервью французской газете Le Figaro, опубликованном в среду. По его мнению, внимание Трампа может быть вызвано тем, что украинский кризис "легче всего решить" по сравнению с другими глобальными проблемами.

"Я думаю, что он уделяет особенное внимание Украине. Почему? Потому что среди всех международных проблем, с которыми он сталкивается, в частности, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, конфликт на востоке Украины легко разрешить. Русским не нужен Донбасс, я даже думаю, что они готовы оттуда уйти", - утверждал Порошенко в беседе с французскими журналистами.

При этом украинский президент не стал пояснять для французской аудитории, что подразумевал под словом "русские" и каково его собственное видение ситуации в Донбассе.

Комментируя свою недавнюю встречу в Вашингтоне с Трампом, Порошенко подчеркнул, что от американской стороны он почувствовал полную поддержку в адрес Украины. "Едва будучи избранным, Дональд Трамп позвонил мне, чтобы подтвердить американскую поддержку суверенитету и независимости Украины. К этому мощному сигналу добавляется и тот факт, что украинское дело поддерживается обеими палатами [Конгресса США] и всей исполнительной властью США", - уверен он.

Порошенко также поделился впечатлениями от личной встречи с американским президентом в Белом доме. "По правде говоря, моя встреча с Трампом прошла лучше, чем я надеялся. Я нашел его очень открытым и очень хорошо подготовленным, настроенным решительно", - заметил глава Украины.

Переговоры по "Минску"

Украина и Франция договорились "оживить минские соглашения" перед предстоящей встречей лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом президент Украины Петр Порошенко также заявил в интервью французской газете Le Figaro.

"Мы договорились о конкретных мерах по оживлению минских соглашений перед следующей встречей в нормандском формате в ближайшие дни или недели", - сказал он, комментируя итоги своей встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая состоялась в понедельник в Париже.

При этом украинский президент не стал уточнять детали своей беседы с Макроном.

Сам разговор с французским лидером Порошенко охарактеризовал как "самую эффективную встречу", которая у него была за время президентства. "Я очень люблю стиль Макрона. Думаю, что у меня не было более эффективной встречи, чем та, что была у меня с ним в Париже. Я люблю эту культуру результата - Эмманюэль Макрон был ясен и прагматичен", - отметил украинский президент.

Проблема коррупции

Проблема коррупции на Украине с трудом поддается устранению из-за тяжелого советского наследия, однако даже в этих условиях украинские власти "добились блестящих результатов" на этом поприще, рассказал Порошенко в интервью Le Figaro.

"Поскольку она идет издалека - от советской системы коррупции, которая была глубоко укоренена в обществе и в умах каждого", - ответил он на вопрос о том, почему коррупцию на Украине сегодня "так сложно и долго искоренять".

При этом Порошенко подчеркнул, что вопреки всему украинские власти продвигаются вперед в антикоррупционной борьбе. "Я вам возражу, что мы добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества", - заверил он, не приводя подробностей.

Украинский президент также сослался на непростую ситуацию, связанную с вооруженным конфликтом на востоке страны, где киевские власти продолжают силовую операцию. "Непросто проводить реформы в воюющей стране. Но это, однако, именно то, что мы сумели сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит", - отметил Порошенко.