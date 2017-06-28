Трамп прервал беседу с премьером Ирландии, чтобы сделать комплимент журналистке

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром прервался, чтобы сделать комплимент журналистке Ирландского радио и телевидения (RTE). Журналистка разместила видеозапись разговора в Овальном кабинете Белого дома на своей странице в Twitter.
"А вы откуда? Подойдите-ка сюда", - обратился он к журналистке Катрине Пэрри, которая, по просьбе главы государства, представилась. "У нас тут столько прекрасных представителей ирландской прессы. Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете!" - сказал он по телефону Варадкару.
Video of the bizarre moment when President @realDonaldTrump called me over during his call with Taoiseach @campaignforLeo Varadkar. @rtenews pic.twitter.com/TMl2SFQaji— Caitriona Perry (@CaitrionaPerry) 27 June 2017
Как сообщило во вторник агентство Reuters, Трамп и Варадкар во время разговора обсудили, в частности, Brexit и вопросы миграции.
Депутаты Дойла - нижней палаты ирландского парламента - утвердили 14 июня кандидатуру лидера партии "Объединенной Ирландии" Лео Варадкара на пост премьер-министра Ирландии. 38-летний Варадкар, ставший самым молодым главой правительства в истории Ирландской Республики, пришел на смену Энду Кенни, который руководил кабинетом министров последние шесть лет.