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Трамп прервал беседу с премьером Ирландии, чтобы сделать комплимент журналистке

Международная панорама
28 июня, 2:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Журналистка Катрина Пэрри разместила видеозапись разговора с президентом США на своей странице в Twitter

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с новым премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром прервался, чтобы сделать комплимент журналистке Ирландского радио и телевидения (RTE). Журналистка разместила видеозапись разговора в Овальном кабинете Белого дома на своей странице в Twitter.

"А вы откуда? Подойдите-ка сюда", - обратился он к журналистке Катрине Пэрри, которая, по просьбе главы государства, представилась. "У нас тут столько прекрасных представителей ирландской прессы. Катрина Пэрри, а у нее прекрасная улыбка, надеюсь вы ее там не обижаете!" - сказал он по телефону Варадкару.

Как сообщило во вторник агентство Reuters, Трамп и Варадкар во время разговора обсудили, в частности, Brexit и вопросы миграции.

Депутаты Дойла - нижней палаты ирландского парламента - утвердили 14 июня кандидатуру лидера партии "Объединенной Ирландии" Лео Варадкара на пост премьер-министра Ирландии. 38-летний Варадкар, ставший самым молодым главой правительства в истории Ирландской Республики, пришел на смену Энду Кенни, который руководил кабинетом министров последние шесть лет.

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