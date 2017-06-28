В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного суда

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Здание Верховного суда Венесуэлы было атаковано с вертолета.
Об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро.
"Этот человек [в вертолете] бросил несколько гранат, которые не взорвались. В здании Верховного суда проходило мероприятие. Это могло привести к десяткам жертв", - сказал он в эфире национального телевидения. По его словам, "вертолет обстрелял здание ВС, а затем пролетел над зданием министерства внутренних дел".
"Я осуждаю этот теракт, и требую, чтобы "Блок демократического единства" (оппозиционная коалиция - прим. ТАСС) осудил это нападение", - добавил он.
#Jun27 LAST MINUTE | VIDEO - The moment when a helicopter flies over the Supreme Court in Venezuela. Bursts of gunfires can be heard. pic.twitter.com/r1v11XydST— Angelo Torrealba (@angeloTJ) 28 June 2017
По словам министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, в нападении был задействован украденный у полиции вертолет. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, что во время облета управлявшие летальным аппаратом вывесили из него плакат с надписью "350 свобода".