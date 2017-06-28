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В Венесуэле вертолет атаковал здание Верховного суда

Международная панорама
28 июня, 4:24 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

С вертолета были сброшены гранаты, однако они не взорвались. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее терактом

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© AP Photo/Fernando Llano

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Здание Верховного суда Венесуэлы было атаковано с вертолета.

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Об этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро.

"Этот человек [в вертолете] бросил несколько гранат, которые не взорвались. В здании Верховного суда проходило мероприятие. Это могло привести к десяткам жертв", - сказал он в эфире национального телевидения. По его словам, "вертолет обстрелял здание ВС, а затем пролетел над зданием министерства внутренних дел".

"Я осуждаю этот теракт, и требую, чтобы "Блок демократического единства" (оппозиционная коалиция - прим. ТАСС) осудил это нападение", - добавил он.

По словам министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, в нападении был задействован украденный у полиции вертолет. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, что во время облета управлявшие летальным аппаратом вывесили из него плакат с надписью "350 свобода".

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