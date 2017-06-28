Руссефф прокомментировала обвинения в коррупции в адрес Темера

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июня. /ТАСС/. Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф обвинила инициаторов своего импичмента в "опустошении страны" в связи с обвинениями, которые генеральная прокуратура республики выдвинула в адрес действующего главы государства Мишела Темера. Соответствующее заявление политик сделала во вторник на своей странице в Facebook.
"Результат переворота 2016 года: страна оказалась в руках первого [в истории Бразилии] президента, которому просят предъявить обвинения в коррупции. Необоснованный импичмент стал мостом, который перекинулся над демократией к опустошению страны", - написала Руссефф.
В понедельник Генпрокуратура Бразилии обратилась в Федеральный верховный суд (ФВС) страны с запросом о предъявлении Темеру обвинений в коррупции. По версии ведомства, с марта по апрель 2017 года президент республики получил "незаконные блага в размере 500 тысяч реалов" ($152 тыс.) от предпринимателя Жоэсли Батисты, возглавляющего компанию J&F Investimentos S. A. Темер стал первым в истории Бразилии действующим президентом, которому Генпрокуратура просит предъявить обвинения.
Согласно бразильскому законодательству, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, поэтому решение о предъявлении ему обвинений может принять только ФВС. Кроме того, высшая судебная инстанция обязана получить разрешение парламента на соответствующие действия, то есть, помимо судей, инициативу о предъявлении обвинений президенту должны поддержать не менее двух третей депутатов нижней палаты законодательного органа.
31 августа 2016 года бразильские сенаторы большинством голосов поддержали инициативу об импичменте Руссефф, ранее временно отстраненной от президентской должности. Через несколько часов Темер, занимавший пост вице-президента Бразилии в прежней администрации, официально стал главой государства.