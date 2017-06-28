Politico: заявление об угрозе химатак в Сирии подготовили в Белом доме "на скорую руку"

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Заявление Белого дома по поводу того, что США усматривают признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия, было подготовлено узким кругом членов администрации наспех между встречами с находившимся с визитом в Вашингтоне премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их свидетельству, никакой отдельной встречи по поводу этого решения проведено не было. Трамп получил данные разведки о якобы готовящейся химатаке утром в понедельник, а во второй половине дня в Белый дом прибыли министр обороны Джеймс Мэттис и госсекретарь Рекс Тиллерсон буквально за считанные минуты до совместного заявления Трампа и Моди в Розовом саду. На тот момент Трамп уже изъявил желание сделать заявление по Сирии и донести позицию вашингтонской администрации до президента Сирии Башара Асада, о чем сообщил только своему помощнику по нацбезопасности генералу Герберту Макмастеру.

В итоге обсуждение, по данным источников издания, сводилось к кратким переговорам Мэттиса, Тиллерсона, Макмастера и еще пары высокопоставленных представителей администрации между официальными встречами с Моди. Причем, как утверждается, в итоге были проработаны только формулировки, тогда как о фактуре заявления и его целесообразности никто вопрос не ставил.

Как заявил газете бывший представитель Госдепартамента Илан Голденберг, такой подход к столь серьезным вопросам "вредит авторитету Соединенных Штатов". Как считает, в свою очередь, бывший помощник экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Томас Донилон, "здесь речь идет уже скорее об эффективной координации действий и коммуникации: иногда президент вообще действует вразрез со своими подчиненными". "Однако самое главное даже не в этом. Если у США имеются доказательства того, что они [сирийское правительство] готовят химическую атаку, то делать такого рода предупреждения - неверное решение", - полагает Донилон.

Предупреждение Белого дома

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии. Сирийское руководство опровергло эти заявления.

Спайсер также заверил, что ВС США действуют в Сирии исключительно для того, чтобы уничтожить "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка). "Однако, если г-н Асад осуществит еще одно массовое убийство с применением химических вооружений, то он и его вооруженные силы заплатят высокую цену", - отметил официальный представитель президента США.

4 апреля в городе Хан-Шейхун, расположенном в сирийской провинции Идлиб, было предположительно применено химическое оружие. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне, однако, обвинили Дамаск в проведении химатаки, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.