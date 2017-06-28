Генсек ШОС: организация привержена политическому решению конфликтов

ПЕКИН, 28 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) считает безальтернативным политическое урегулирование конфликтных ситуаций в современном мире. Об этом заявил в среду на открывшейся в китайской столице 2-й ежегодной конференции Неправительственного форума Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов.

"ШОС нацелена на активное участие в формировании более справедливой, отвечающей интересам всех и каждого государства полицентричной модели мироустройства, содействие процессу демократизации международных отношений, создание эффективной глобальной и региональной архитектуры безопасности и сотрудничества, формирование человеческого сообщества единой судьбы", - сказал Алимов.

"Незыблемой остается приверженность ШОС безальтернативности политико-дипломатического урегулирования конфликтных ситуаций на основе строгого соблюдения общепризнанных норм и принципов международного права, неукоснительного соблюдения целей и принципов Устава ООН", - подчеркнул он.

Вместе с тем генсек ШОС констатировал рост угроз безопасности в мире, связанных с повышением активности террористических организаций, что ведет к нарастанию напряженности в различных регионах мира. "Совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму, сепаратизму и экстремизму, распространению их идеологии и пропаганды, незаконному обороту наркотиков, трансграничной организованной преступности было и остается приоритетным направлением деятельности ШОС", - сказал Алимов.

"Решение сложнейшей задачи эффективного противодействия глобальному терроризму требует объединения усилий всего мирового сообщества. В этой связи в принятом в Астане Заявлении государств-членов ШОС о совместном противодействии международному терроризму содержится призыв к формированию широкой международной антитеррористической коалиции", - резюмировал Рашид Алимов.