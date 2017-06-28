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В Бразилии из-за нехватки бюджетных средств приостановлена выдача загранпаспортов

Международная панорама
28 июня, 7:12 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 28, июня. /ТАСС

Изготовление документов было приостановлено 27 июня в 22:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июня. /ТАСС/. Федеральная полиция Бразилии приостановила выдачу паспортов гражданам страны из-за нехватки бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правоохранительных органов.

"Федеральная полиция сообщает о приостановке изготовления новых паспортов, запрошенных с 22:00 27 июня (04:00 мск 28 июня). Данная мера принята в связи с недостаточным количеством бюджетных средств, направленных на деятельность в сфере миграционного контроля и выдачи документов для поездок [за границу]", - отмечено в документе.

В полиции добавили, что все бразильцы, обратившиеся за паспортами до указанного срока, получат документы в обычном режиме. Руководство правоохранительных органов сообщило правительству страны о возникших трудностях и ожидает решений исполнительной власти.

Выдаваемые федеральной полицией паспорта используются в Бразилии для выезда за рубеж. Внутри страны используется удостоверение личности, представляющее собой двустороннюю прямоугольную карточку с фотографией и персональными данными.

Крупнейшая южноамериканская республика в последние два года столкнулась с серьезной экономической рецессией. По данным Бразильского института географии и статистики (IBGE), который является официальным органом федерального правительства страны, национальный ВВП по итогам 2016 года сократился на 3,6%. В 2015 году падение ВВП составило 3,8%. Эта рецессия стала самой продолжительной за всю историю республики: ранее специалисты, которые работают над данной статистикой с 1948 года, ни разу не фиксировали случаев сокращения ВВП Бразилии в течение двух лет подряд.

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