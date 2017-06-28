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В МИД Таиланда не согласны с оценками США из доклада о торговле людьми

Международная панорама
28 июня, 7:40 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 28, июня. /ТАСС

Авторы документа включили Таиланд во вторую из трех категорий, оставив позицию королевства неизменной по сравнению с прошлым годом

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БАНГКОК, 28 июня. /ТАСС/. Власти Таиланда не согласны с оценками Госдепартамента США, которые содержатся в новом ежегодном докладе о проблеме торговли людьми в мире, поскольку в нем "не дана оценка ощутимого прогресса", достигнутого в королевстве за последние годы в решении данной проблемы. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении МИД Таиланда.

Ежегодный доклад по работорговле был обнародован 27 июня в Вашингтоне. Авторы документа включили Таиланд во вторую из трех категорий, оставив позицию королевства неизменной по сравнению с прошлым годом. "Действия правительства Таиланда не полностью отвечают минимальным стандартам по борьбе с торговлей людьми, однако [властями] сделаны значительные усилия в этом направлении", - говорится в документе.

Министр иностранных дел королевства Дон Прамудвинаи еще накануне публикации документа заявил журналистам, что "не придает большого значения" позиции Таиланда в докладе о работорговле. В среду внешнеполитическое ведомство распространило официальный комментарий по этому поводу.

"В докладе не сделана оценка значительного и ощутимого прогресса, достигнутого Таиландом в различных областях за последний год", - говорится в заявлении. В качестве достижений в решении проблемы МИД называет "политические инициативы, судебное преследование преступников и их соучастников из числа должностных лиц, предотвращение потенциальных преступлений, а также защиту свидетелей и потерпевших, сотрудничество с заинтересованными группами внутри страны и за ее пределами".

Во внешнеполитическом ведомстве Таиланда также подчеркнули, что работа по борьбе с современным рабством "не нацелена на какую-либо оценку". "Таиланд по-прежнему намерен серьезно и решительно бороться с торговлей людьми, стремясь к укреплению связей с действительно заинтересованными партнерами", - говорится в заявлении.

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