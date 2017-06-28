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Нижняя палата парламента Казахстана одобрила соглашение о перемещении оружия в ЕврАзЭС

Международная панорама
28 июня, 7:57 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 28, июня. /ТАСС

Документ предполагает взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ЕврАзЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах

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АСТАНА, 28 июня. /ТАСС/. Нижняя палата (Мажилис) парламента Казахстана в среду одобрила ратификацию Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Соглашение заключено в Ереване 20 мая 2016 года.

"Действие соглашения распространяется на юридических и физических лиц, осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонирования на выставках, для проведения испытаний, ремонта или замены основных частей оружия", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Демеуов, представляя законопроект депутатам.

По его словам, разрешительные документы выдаются компетентными органами государств-членов ЕврАзЭС по единой форме, утверждаемой Евразийской экономической комиссией. "Для всех государств-членов ЕврАзЭС предусмотрен единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенного и ограниченного к перемещению во взаимной торговле", - уточнил Демеуов.

Документ предполагает взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ЕврАзЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах. "Ратификация соглашения позволит уполномоченным государственным органам государств-членов ЕврАзЭС оперативно осуществлять в полной мере контроль за оборотом гражданского и служебного оружия", - резюмировал первый заместитель министра внутренних дел.

Согласно законотворческой процедуре, теперь законопроект направляется на рассмотрение в верхнюю палату (Сенат) парламента.

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