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CNN: в масштабной кибератаке были применены разработанные при содействии АНБ США программы

Международная панорама
28 июня, 8:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июня. /ТАСС

Программы EternalBlue также были использованы в недавней хакерской атаке с помощью вируса WannaCry, передает телеканал

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Программные средства, предположительно, разработанные при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США и рассекреченные организаций WikiLeaks, были использованы в масштабной хакерской атаке во вторник. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Как он отмечает, опрошенные специалисты по информационной безопасности сообщили, что при указанной кибератаке были задействованы программы под названием EternalBlue. Они позволяют злоумышленникам использовать уязвимости в операционной системе Windows. Эти же средства были применены в недавней хакерской атаке с помощью вируса WannaCry. Он поразил в мае этого года компьютеры в 150 странах.

Данные о EternalBlue и других хакерских программах были размещены ранее в этом году на "сайте утечек". Они, как заявили тогда представители WikiLeaks, предположительно, были разработаны при содействии АНБ США и применялись американскими спецслужбами.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, причиной масштабной атаки на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России стал вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. В то же время в "Лаборатории Касперского" отмечали, что новое семейство шифровальщиков содержит некоторые признаки вируса Petya.

По предварительным оценкам Group-IB, вирус атаковал около 80 компаний, большинство из которых - украинские. В России были атакованы "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Банк России также сообщил о кибератаках на российские кредитные организации, которые не привели к нарушениям в работе банков.

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