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Кабмин Японии: оказавшаяся в центре скандала министр обороны должна продолжить работу

Международная панорама
28 июня, 8:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, июня. /ТАСС

Поводом для скандала стало выступление Томоми Инады "от имени министерства обороны" в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии

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ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Министр обороны Японии Томоми Инада, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее неаккуратных высказываний, должна продолжить работу. Об этом заявил в среду на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга.

"Хотелось бы, чтобы (она), дав пояснения должным образом, продолжила свою работу", - сказал он, добавив, что не надо делать заявлений, который могут быть ошибочно трактованы. Кроме того генсек кабмина отметил, что разгоревшийся скандал не окажет влияния на планы премьер-министр Синдзо Абэ провести перестановки в правительстве в конце августа. По данным прессы, пока неизвестно, сохранит ли при этом Инада свой пост.

Поводом для скандала стало выступление Инады в поддержку кандидата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в токийском районе Итабаси. В своей речи она "от имени министерства обороны, Сил самообороны, министра обороны и ЛДП" призвала избирателей отдать голос именно за него. Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии Ренхо заявила, что такие заявления "нарушают конституцию, закон о выборах и закон о Силах самообороны", и потребовала от главы ведомства уйти в отставку. При этом она отметила, что ответственность за назначение министров лежит на главе правительства.

В результате Инаде пришлось отказаться от своего заявления уже спустя несколько часов после скандального выступления. Отвечая на вопросы журналистов, она заявила, что уходить в отставку не собирается, и в своем выступлении хотела высказать признательность жителям района, неподалеку от которого находится военная часть.

23 июня в Токио стартовала избирательная кампания перед выборами в законодательное собрание столичной префектуры, на которой правящей партии во главе с премьер-министром прочат поражение. Популярность уверенно набирает движение "Жители префектуры - превыше всего" во главе с нынешним губернатором Токио Юрико Коикэ, которая находится в конфликте с местной организацией ЛДП.

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