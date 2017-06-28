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СМИ: ВС Турции открыли ответный огонь по позициям курдов в Сирии

Международная панорама
28 июня, 9:14 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, июня. /ТАСС

По данным издания, во вторник вечером курды обстреляли турецких военных на границе из крупнокалиберных пулеметов

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АНКАРА, 28 июня. /ТАСС/. ВС Турции открыли ответный огонь по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) на севере Сирии. Об этом сообщила в среду газета Milliyet.

По ее данным, во вторник вечером курды обстреляли турецких военных на границе из крупнокалиберных пулеметов. В ответ артиллерия Турции выпустила более 20 снарядов по позициям СНС в районе города Африн. ВС республики заявили о готовности вновь открыть огонь в случае необходимости.

Между тем в начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал "предоставлять Анкаре информацию на ежемесячной основе о всех поставках". Он также заверил турецкую сторону в том, что "переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ". Однако президент Турции Тайип Эрдоган назвал решение США о поставках вооружения курдам "серьезной ошибкой".

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