СМИ: ВС Турции открыли ответный огонь по позициям курдов в Сирии

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АНКАРА, 28 июня. /ТАСС/. ВС Турции открыли ответный огонь по позициям курдских формирований "Силы народной самообороны" (СНС) на севере Сирии. Об этом сообщила в среду газета Milliyet.
По ее данным, во вторник вечером курды обстреляли турецких военных на границе из крупнокалиберных пулеметов. В ответ артиллерия Турции выпустила более 20 снарядов по позициям СНС в районе города Африн. ВС республики заявили о готовности вновь открыть огонь в случае необходимости.
Между тем в начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал "предоставлять Анкаре информацию на ежемесячной основе о всех поставках". Он также заверил турецкую сторону в том, что "переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ". Однако президент Турции Тайип Эрдоган назвал решение США о поставках вооружения курдам "серьезной ошибкой".