Канада сохранит присутствие своих военных инструкторов в Ираке

ОТТАВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадские военные инструкторы, мандат миссии которых истекает 30 июня 2017 года, продолжат оказывать необходимую помощь своим союзникам по коалиции, ведущей борьбу с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в ходе пресс-конференции в национальном парламенте.

"Защита наших союзников является частью нашей миссии по обучению местных военных (в Северном Ираке). Канада, как член коалиции, будет продолжать эту работу", - сказал он. При этом премьер подчеркнул, что данная миссия не предусматривает участия канадских военных в боевых действиях, а заключается в обучении иракских и курдских военных. Трюдо не уточнил сроки возможного продления этой миссии.

При этом премьер-министр прокомментировал недавнее сообщение о том, что снайпер группы канадского спецназа Joint Task Force 2, дислоцированной в Ираке, уничтожил боевика группировки ИГ с рекордной дистанции в 3 км 540 метров. Он заявил, что канадские солдаты имеют право на "самооборону и защиту своих союзников". Ранее сообщалось, что Оттава до конца июня должна объявить о сроках продления миссии военных инструкторов в Ираке.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с ИГ. Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов. 8 февраля 2016 года, по решению Трюдо, ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков ИГ в Сирии и Ираке, но два самолета-разведчика и один самолет-заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников. Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов в Ираке с 69 до 230 человек, а общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке сейчас составляет 830 человек.