Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 58.88
€ 65.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оппозиция Республики Кореи обвинила кандидата на пост министра обороны в коррупции

Международная панорама
28 июня, 11:47 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 28, июня. /ТАСС

По данным телеканала Yonhap TV, Сон Ён Му отверг обвинения в свой адрес

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Слушания по предложенной президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином кандидатуре Сон Ён Му на пост министра национальной обороны прошли в среду в Национальном собрании (парламенте) страны. Против утверждения кандидатуры Сон Ён Му возразила оппозиция, сообщил телеканал Yonhap TV.

По его данным, во время обсуждения депутаты сконцентрировались на вопросе моральных качеств кандидата. Так, представители Народной партии, в частности, напомнили, что Сон Ён Му был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде в 1991 году во время южнокорейско-американских военных маневров, однако тогда не понес за это никакого наказания. Кроме того, оппозиция обвинила бывшего высокопоставленного офицера ВМС РК в коррупционных связях с бизнесом.

По данным депутатов, сразу после увольнения из штаба ВМС он поступил на работу советником в одну из юридических компаний, где за 33 месяца он заработал $877 тыс. Параллельно бывший военный оказывал консультационные услуги связанной с минобороны фирме, которая выплатила ему гонорары еще на $230 тыс.

Сон Ён Му в ходе слушаний признал лишь тот факт, что он действительно задерживался полицией, будучи нетрезвым за рулем. "Я очень сожалею об этой ошибке, которую я допустил 26 лет назад", - сказал он, одновременно отвергнул обвинения в том, что он не понес за это наказания.

Представители правящей партии подчеркнули в ходе слушаний, что кандидат является настоящим героем-военным, принимавшим участие в боевых операциях. В частности, он командовал действиями южнокорейских ВМС в ходе столкновения с северокорейскими кораблями в районе границы в Желтом море в 1999 году.

Отвечая на вопрос о том, как он намерен развивать оборонную политику страны в случае утверждения на пост министра, Сон Ён Му отметил, что уделит особое внимание укреплению возможностей подразделений кибернетической безопасности и введет "агрессивную и активную" систему ответа на вооруженные провокации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Республика Корея
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Митрохин был задержан во время пикетирования Совфеда
2
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
3
В России возобновили производство двигателей для палубных истребителей Су-33
4
Рабочие при реставрации зданий ВДНХ обнаружили коллекцию минералов
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
На Кубани выпали осадки в виде града диаметром до 5 см
7
Направлявшийся на Кубу самолет экстренно приземлился в Домодедове
Темы дня
Загрузка...
Реклама