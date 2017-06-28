Оппозиция Республики Кореи обвинила кандидата на пост министра обороны в коррупции

СЕУЛ, 28 июня. /ТАСС/. Слушания по предложенной президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином кандидатуре Сон Ён Му на пост министра национальной обороны прошли в среду в Национальном собрании (парламенте) страны. Против утверждения кандидатуры Сон Ён Му возразила оппозиция, сообщил телеканал Yonhap TV.

По его данным, во время обсуждения депутаты сконцентрировались на вопросе моральных качеств кандидата. Так, представители Народной партии, в частности, напомнили, что Сон Ён Му был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде в 1991 году во время южнокорейско-американских военных маневров, однако тогда не понес за это никакого наказания. Кроме того, оппозиция обвинила бывшего высокопоставленного офицера ВМС РК в коррупционных связях с бизнесом.

По данным депутатов, сразу после увольнения из штаба ВМС он поступил на работу советником в одну из юридических компаний, где за 33 месяца он заработал $877 тыс. Параллельно бывший военный оказывал консультационные услуги связанной с минобороны фирме, которая выплатила ему гонорары еще на $230 тыс.

Сон Ён Му в ходе слушаний признал лишь тот факт, что он действительно задерживался полицией, будучи нетрезвым за рулем. "Я очень сожалею об этой ошибке, которую я допустил 26 лет назад", - сказал он, одновременно отвергнул обвинения в том, что он не понес за это наказания.

Представители правящей партии подчеркнули в ходе слушаний, что кандидат является настоящим героем-военным, принимавшим участие в боевых операциях. В частности, он командовал действиями южнокорейских ВМС в ходе столкновения с северокорейскими кораблями в районе границы в Желтом море в 1999 году.

Отвечая на вопрос о том, как он намерен развивать оборонную политику страны в случае утверждения на пост министра, Сон Ён Му отметил, что уделит особое внимание укреплению возможностей подразделений кибернетической безопасности и введет "агрессивную и активную" систему ответа на вооруженные провокации.