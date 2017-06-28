Глава интернет-ассоциации Украины исключил российский след вирусной атаки

КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Глава интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко исключил наличие российского следа у атаки вируса Petya, который 27 июня поразил системы государственной инфраструктуры, банковский сектор и частные компании страны.

"Лично я этой версии [о российском следе] не придерживаюсь. Это больше похоже на борьбу социума с социумом. Существует виртуальный социум хакеров, который каждый раз показывает белому обществу, белому социуму, что не стоит о них забывать. На самом деле, так было всегда, всегда было противостояние хакеров и компаний, разрабатывающих антивирусы", - сказал он в интервью украинскому изданию "Апостроф".

Федиенко выразил уверенность, что пораженные компьютеры не подлежат восстановлению. "Из того, что проанализировали наши специалисты, ясно, что из-за вируса идет полное шифрование файлов, - отметил он. - Всю пораженную вирусом технику можно просто выбросить на помойку, от этого вируса вылечить компьютеры нереально".

К настоящему моменту, по информации пресс-службы правительства страны, специалистам удалось остановить распространение вируса. Идет оценка ущерба и восстановление утраченных данных.

Petya расшатал Украину

Вирус-вымогатель, который автор решил назвать Petya, во вторник поразил системы правительства и банков, а также ряда крупных компаний Украины. По данным сетевого издания "Хакер", вредоносная программа блокировала запуск операционной системы на зараженном компьютере и данные на жестком диске, после чего требовала внести выкуп в $300 за расшифровку данных. Отмечается, что вирус мог попасть на компьютеры посредством фишинга - пользователь под видом необходимых документов скачивает вредоносный файл, который и приводит к заражению.

Наиболее серьезными сбоями, которые вызвал Petya, стали нарушения в работе кабинета министров, крупных банков и торговых сетей. Кроме того, вымогатель блокировал работу систем контроля радиационной обстановки на территории Чернобыльской зоны отчуждения и оформления пассажиров международных аэропортов и вокзалов страны.

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов практически сразу "увидел" в компьютерной атаке российский след, так как она наиболее сильно ударила по Украине. Вместе с тем 27 июня вирус вызывал затруднения в работе и российских нефтяных, телекоммуникационных и финансовых компаний. Атакованы были также компьютеры ряда ведомств и государственных предприятий Швеции, Голландии, Дании и других стран.