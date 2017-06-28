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Власти японского города Нэмуро выступили против исключения мэра из делегации на Курилы

Международная панорама
28 июня, 12:25 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 28, июня. /ТАСС

Сюнсукэ Хасэгава изначально входил в состав делегации, но в понедельник МИД страны уведомил его об исключении из списка участников

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ТОКИО, 28 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание японского города Нэмуро одобрило в среду резолюцию протеста в адрес правительства страны, которое исключило мэра этого населенного пункта Сюнсукэ Хасэгаву из списка участников делегации, отправившейся ранее на южные Курилы в рамках подготовки к осуществлению там совместной хозяйственной деятельности между РФ и Японией. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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В документе подчеркивается, что Нэмуро, будучи наиболее близкой к "четырем северным островам (так в Японии называют российские южные Курилы - прим. ТАСС) территорией, играет важнейшую роль в осуществлении совместной хозяйственной деятельности". "Тот факт, что мэр нашего города не вошел [в состав делегации] без объяснения каких-либо причин, совершенно неприемлем", - говорится в тексте принятой резолюции.

Изначально Сюнсукэ Хасэгава входил в состав делегации, однако 26 июня МИД Японии уведомил его об исключении из списка участников. Подчеркивается, что японское внешнеполитическое ведомство не предоставило мэру никаких объяснений.

28 июня делегация из 70 японских чиновников и представителей бизнеса прибыла на южную часть Курильских островов в рамках исполнения договоренности, достигнутых в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве 27 апреля. Делегация осмотрит объекты, на которых может быть реализован ряд совместных российско-японских проектов.

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