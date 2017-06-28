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Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежи

Международная панорама
28 июня, 13:39 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 28, июня. /ТАСС

В правоохранительных органах уточнили, что вечеринка была приурочена к празднованию дня рождения двух сотрудников и проходила не в публичном месте

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Сотрудники полиции у Брандербургских ворот, Берлин

Сотрудники полиции у Брандербургских ворот, Берлин

© Ralf Hirschberger/dpa via AP

БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Полиция Берлина, чьи сотрудники были отстранены от охраны саммита "Большой двадцатки" за кутежи, попыталась объяснить произошедшее обычной человеческой слабостью. Как отмечается в опубликованном в среду сообщении правоохранительных органов германской столицы в сети Facebook, обернувшаяся скандалом вечеринка была приурочена к празднованию дня рождения двух полицейских и проходила не в публичном месте.

"Да, мы праздновали!" - подтверждают полицейские в сообщении, озаглавленном "Берлинская тусовочная полиция?". Они также в подробностях излагают произошедшее, указывая, что нашумевшая вечеринка проходила в "контейнерном городке" в 70 км от Гамбурга, где размещены только сотрудники правоохранительных органов.

"В свободное время вечером они начали спонтанно отмечать день рождения двух своих коллег. Во время вечеринки они выпивали, танцевали", - указывается в сообщении берлинских полицейских. Столичные правоохранители при этом явно выразили недовольство тем, что их коллеги из Гамбурга решили привлечь к инциденту внимание общественности.

Накануне стало известно, что около 200 полицейских из Берлина, направленных в Гамбург для обеспечения безопасности во время проведения саммита "Большой двадцатки" 7-8 июля, были отозваны обратно домой. Причиной тому стало неподобающее поведение. Так, газета B.Z. сообщила, что около 35 столичных стражей порядка разнузданно вели себя в полицейском городке, пили пиво, курили кальян, справляли нужду в общественном месте. А одна из женщин-полицейских танцевала с оружием в руке на столе в одном халате.

Сотрудники правоохранительных органов разных земель ФРГ находятся в Гамбурге уже несколько дней. Они привлечены к обеспечению безопасности на саммите G20 наряду с коллегами из федеральной полиции и Ведомства по уголовным делам. Берлин изначально планировал направить в Гамбург в общей сложности порядка тысячи стражей порядка.

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