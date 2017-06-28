Второй тур выборов в Монголии перенесли на 7 июля

УЛАН-БАТОР, 28 июня. /ТАСС/. Второй тур выборов президента Монголии состоится 7 июля. Об этом в среду сообщил руководитель Генерального избирательного комитета Чойнзонгийн Содномцэрэн. Ранее второй тур планировалось провести 9 июля.

"Мы получили запросы и официальные письма о сроках проведения второго тура голосования. Демократическая партия (ДП) и другие организаций требовали перенести выборы на 6 июля. Но это трудновыполнимо - нужно подготовить технику, бюллетени и т.д., - сказал он. - Поэтому второй тур выборов президента Монголии намечен на 7 июля".

Уровень явки избирателей на состоявшихся в понедельник выборах президента Монголии составил 68,27%. Второй тур будет проведен впервые в современной истории страны, так как ни один из кандидатов не набрал в первом туре более 50% голосов.

Во втором туре примут участие кандидат в президенты от оппозиционной ДП Халтмаагийн Баттулга (за него отдано 517 478 голосов, или 38,1%) и представитель правящей Монгольской народной партии спикер парламента Миеэгомбын Энхболд (411 748 проголосовавших, или 30,3%).

Президент избирается на четыре года, пост можно занимать дважды. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж (член ДП) находится у власти уже второй срок.