Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе

Международная панорама
28 июня, 12:30 дата обновления: 28 июня, 13:09 UTC+3

Генсек альянса Йенс Столтенберг также отметил, что в текущем году оборонные расходы стран НАТО вырастут на $45,8 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли в июне на уровень полной оперативной готовности. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран военно-политического блока 29 июня.

"Я рад сообщить, что четыре многонациональных батальона НАТО вышли в июне на уровень полной операционной готовности", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о численности сил НАТО в Восточной Европе, Солтенберг заявил: "В составе каждого батальона - около одной тыс. человек, таким образом, всего около четырех тыс. человек. Плюс, конечно, есть национальные силы [стран Восточной Европы] и передовое присутствие США в Польше и других государствах".

"Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия", - утверждает он.

Согласно опубликованным в марте данным НАТО, численность многонациональных батальонов альянса составляет от 1,1 до 1,5 тыс. человек. Численность размещаемой США танковой бригады в Польше превышает 10 тыс. человек, также альянс создает отдельную тренировочную дивизию в Румынии.

Таким образом, численность личного состава подразделений оперативной готовности НАТО у границ с Россией превысит 25 тыс. человек, при этом сюда не включены армии входящих в альянс государств Восточной Европы. В дополнение к этому НАТО активно расширяет и развивает военно-транспортную инфраструктуру, которая должна позволить перебросить в регион в течение нескольких дней дополнительные подкрепления численностью от 10 до 100 тыс. человек, для которых в этой зоне создаются склады с вооружениями и техникой. Для управления этими силами альянс уже создал в регионе шесть оперативно-тактических штабов.

Столтенберг также сообщил, что в 2017 году оборонные расходы стран НАТО вырастут на 4,3%, что соответствует $45,8 млрд. "В 2016 году оборонные расходы европейских стран НАТО и Канады впервые начали расти. В 2017 году они увеличатся на 4,3%, 25 государств увеличивают свои расходы", - сказал он.

Как отмечается, суммарный военный бюджет НАТО в 2017 году составит около $1 трлн, что более чем в 10 раз превышает оборонные расходы России.

Смотрите также

Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге

Столтенберг: НАТО готово к диалогу с РФ и не хочет новой холодной войны

Грушко: развертывание сил НАТО вблизи российских границ создает угрозу безопасности РФ

Шойгу: ситуация у западных границ РФ ухудшается из-за роста военной активности НАТО

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Столтенберг, Йенс
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали Языческую Купалу — день летнего солнцестояния
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Почта России" обнаружила, что бесплатно перевозила почту на сотни миллионов рублей
2
Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода
3
Минобороны опровергло сообщения о захвате в Луганской области "российского военного"
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
ВМФ РФ планирует построить перспективный авианосец
6
Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком
7
Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе
Темы дня
Загрузка...
Реклама