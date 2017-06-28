Генсек НАТО сообщил о полной готовности батальонов в Восточной Европе

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли в июне на уровень полной оперативной готовности. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран военно-политического блока 29 июня.

"Я рад сообщить, что четыре многонациональных батальона НАТО вышли в июне на уровень полной операционной готовности", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос о численности сил НАТО в Восточной Европе, Солтенберг заявил: "В составе каждого батальона - около одной тыс. человек, таким образом, всего около четырех тыс. человек. Плюс, конечно, есть национальные силы [стран Восточной Европы] и передовое присутствие США в Польше и других государствах".

"Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия", - утверждает он.

Согласно опубликованным в марте данным НАТО, численность многонациональных батальонов альянса составляет от 1,1 до 1,5 тыс. человек. Численность размещаемой США танковой бригады в Польше превышает 10 тыс. человек, также альянс создает отдельную тренировочную дивизию в Румынии.

Таким образом, численность личного состава подразделений оперативной готовности НАТО у границ с Россией превысит 25 тыс. человек, при этом сюда не включены армии входящих в альянс государств Восточной Европы. В дополнение к этому НАТО активно расширяет и развивает военно-транспортную инфраструктуру, которая должна позволить перебросить в регион в течение нескольких дней дополнительные подкрепления численностью от 10 до 100 тыс. человек, для которых в этой зоне создаются склады с вооружениями и техникой. Для управления этими силами альянс уже создал в регионе шесть оперативно-тактических штабов.

Столтенберг также сообщил, что в 2017 году оборонные расходы стран НАТО вырастут на 4,3%, что соответствует $45,8 млрд. "В 2016 году оборонные расходы европейских стран НАТО и Канады впервые начали расти. В 2017 году они увеличатся на 4,3%, 25 государств увеличивают свои расходы", - сказал он.

Как отмечается, суммарный военный бюджет НАТО в 2017 году составит около $1 трлн, что более чем в 10 раз превышает оборонные расходы России.