Власти Пьемонта потребовали от Киева правды о гибели итальянского репортера в Донбассе

ВЕНЕЦИЯ, 28 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Областной совет Пьемонта одобрил резолюцию, призывающую правительство Украины завершить расследование и дать итальянской стороне ясные ответы об обстоятельствах гибели под Славянском в мае 2014 года фоторепортера Андреа (Энди) Роккелли. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель областного законодательного органа Маурицио Марроне, выступивший автором документа.

"В дни, когда в Пьемонте начинается общественная акция "Правда о Джулио Реджени" (итальянский студент, убитый при невыясненных обстоятельствах в 2016 году в Египте - прим. ТАСС), мы хотим привлечь столько же внимания к делу Роккелли, расследование которого наталкивается на непробиваемую стену в Киеве. Прошло более трех лет, а ответственные так и не найдены, хотя это было обещано Италии", - сказал Марроне, возглавляющий представительство провозглашенной Донецкой народной республики в Италии. Он подчеркнул, что за инициированную им резолюцию региональный совет проголосовал единогласно.

По его словам, родственников Роккелли представляет тот же адвокат, что и семью Реджени, - Алессандра Баллерини. "Она говорит, что с украинской стороны, которая предоставляет совершенно бесполезные пустые документы, чинятся явные препятствия. Киев называет это инцидентом военного времени", - поделился Марроне.

Достаточно символично, отметил он, что резолюция принята в день, когда глава украинского МИД Павел Климкин находился с визитом в Риме и встречался со своим итальянским коллегой Анджелино Альфано. "Надо заметить, что эта тема даже не поднималась. Очевидно, что и итальянские политики уделяют ей недостаточно внимания", - пожаловался собеседник агентства.

Он заверил, что в ближайшее время и киевские власти, и Рим будут официально уведомлены об инициативе Пьемонта. "Требуем предпринять все необходимые шаги и оказать давление на правительство Украины, чтобы было налажено должное сотрудничество в расследовании дела Андреа Роккелли и осуществлено правосудие", - говорится в тексте резолюции.

Гибель под минометным обстрелом

Роккелли вместе с российским журналистом Андреем Мироновым и водителем погибли в конце мая 2014 года, попав под минометный огонь у поселка Андреевка рядом со Славянском, который был в окружении украинских военных. Выжить удалось находившемуся с ними французскому фотожурналисту Вильяму Рогелону, который получил ранения. Согласно его свидетельствам, обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, в которой они находились, а затем по укрытию, где они пытались спастись.

После этого итальянские следователи сделали вывод, что журналистов могли убить намеренно. Как указывалось, после гибели фоторепортера были стерты с электронных носителей материалы, подготовленные им в Донбассе, некоторые из которых удалось недавно восстановить из архива, и теперь они подшиты к делу.

Роккелли специализировался на работе в горячих точках, он делал материалы в Афганистане, Ливии, снимал череду событий так называемой арабской весны и начал следить за развитием украинского конфликта с протестов на "майдане". На родине с момента гибели прошло несколько выставок его фотографий, на последних из которых запечатлены дети в Славянске, спасающиеся от обстрелов подвале деревенского дома.