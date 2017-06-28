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Главу ПАСЕ исключили из фракции Европейской народной партии

Международная панорама
28 июня, 12:41 UTC+3

Соответствующее решение было принято в среду на заседании депутатов от ЕНП в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге

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Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт

© Сергей Коньков/ТАСС

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт исключен из состава фракции Европейской народной партии (ЕНП). Соответствующее решение было принято в среду на заседании депутатов от ЕНП в ходе сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе партии.

"Это так, сегодня утром состоялось заседание, и большинством голосов было принято решение о его [Аграмунта] исключении из фракции. Решение не единогласное, но принято широким большинством", - отметили в пресс-службе.
Официальные причины такого шага в ЕНП пообещали "обнародовать в ближайшее время". При этом там подчеркнули, что данное решение касается лишь членства Аграмунта в парламентской фракции и не затрагивает его председательскую должность. "Члены группы приняли такое решение, далее уже все будет зависеть от решения Ассамблеи", - отметила представитель ЕНП.

Аграмунт в центре скандала

Скандал вокруг Аграмунта разгорелся после того, как он совершил поездку в Сирию, где, в частности, встретился с президентом Башаром Асадом. За это глава ПАСЕ подвергся острейшей критике со стороны ряда своих коллег-парламентариев, которые потребовали его отставки с поста спикера.

В апреле участники Бюро ПАСЕ, которое координирует работу Ассамблеи и ее комитетов, проголосовали за вынесение Аграмунту вотума недоверия. По их мнению, он "утратил доверие" коллег. Сам Аграмунт эти нападки считает безосновательными и уходить в отставку под давлением противников отказывается. Несмотря на вотум недоверия, он и по сей день полностью сохраняет свой статус в Ассамблее и продолжает исполнять обязанности спикера.

В ходе летней сессии ПАСЕ, открывшейся 26 июня, депутаты сделали еще один шаг в сторону отставки Аграмунта. 27 июня парламентарии приняли резолюцию, которая прописывает в регламенте ПАСЕ механизм отстранения ее руководителей от должности.

Резолюция была принята в рамках обсуждения доклада "Признание и реализация принципа ответственности в Парламентской ассамблее". Он был разработан представителем Швейцарии Лилан Мори Паскье, возглавляющей комиссию по регламенту ПАСЕ. Появление документа напрямую связано со скандалом вокруг Аграмунта: требования ряда депутатов натолкнулись на то, что регламент ПАСЕ до сих пор не предполагал механизмов отставки с выборных должностей.

Теперь резолюция устанавливает "процедуру введения в действие принципа институциональной подотчетности тех лиц, которые занимают выборные должности, и освобождения их от занимаемых постов в ходе действия их мандата".

Текст одной из поправок к регламенту гласит: "Парламентская ассамблея располагает правом прекратить исполнение обязанностей председателем ПАСЕ или кем-либо из его заместителей по причине отсутствия доверия, или же потому, что он более не отвечает требованиям, необходимым для выполнения его функций. Либо же это может быть сделано потому, что он совершил серьезную ошибку, грубо нарушив, однократно или многократно, положения этических правил членов ПАСЕ".

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