НАТО расширит свое присутствие в Афганистане

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БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. НАТО намерена вновь увеличить свое присутствие в Афганистане в связи с активизацией боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), но не станет участвовать в боевых операциях. Об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны 29 июня.
"Министры рассмотрят возможность расширения присутствия сил в Афганистане, однако мы не обсуждаем возвращение к участию в боевых операциях", - сказал он.