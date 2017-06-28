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НАТО расширит свое присутствие в Афганистане

Международная панорама
28 июня, 13:10 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 28, июня. /ТАСС

При этом альянс не станет участвовать в боевых операциях, сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. НАТО намерена вновь увеличить свое присутствие в Афганистане в связи с активизацией боевиков движения "Талибан" (запрещено в РФ), но не станет участвовать в боевых операциях. Об этом заявил в среду генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны 29 июня.

"Министры рассмотрят возможность расширения присутствия сил в Афганистане, однако мы не обсуждаем возвращение к участию в боевых операциях", - сказал он.

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Темы
Продвижение "Талибана" в Афганистане
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Столтенберг, Йенс
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