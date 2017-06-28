Глава МИД ФРГ: конструктивная роль РФ важна для урегулирования современных конфликтов

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БЕРЛИН, 28 июня. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Конструктивная позиция РФ необходима для урегулирования многих международных конфликтов. Об заявил ТАСС глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в преддверии своего визита в Россию.
"Крупные конфликты современности можно решить только совместно и при наличии взаимного доверия, - сказал он. - Нам нужна конструктивная роль России - в Сирии, Ливии, Афганистане, а также на востоке Украины".
Габриэль также убежден, что "в политически сложные времена необходимо поддерживать диалог". "Только так можно сохранить доверие, только так можно решить проблемы мирно", - сказал глава внешнеполитического ведомства ФРГ. Он отметил, что "отправляется сегодня с визитом в Россию, где вместе с коллегой Сергеем Лавровым откроет российско-германскую Конференцию городов-партнеров". "Несмотря на все имеющиеся политические разногласия, мы не должны забывать, какими тесными и переплетенными стали отношения между русскими и немцами после окончания холодной войны", - подчеркнул он.
Министр убежден, что партнерские отношения между городами и регионами вносят в укрепление связей между двумя странами серьезный вклад. "Мы заинтересованы в том, чтобы межобщественный обмен укреплялся", - заключил Габриэль.