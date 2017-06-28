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Украинский офицер продал ЛНР данные о составе штаба силовой операции

Международная панорама
28 июня, 13:17 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 28, июня. /ТАСС

В МВД республики сообщили, что офицер ВСУ сделал это за вознаграждение

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ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Офицер военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вознаграждение передал сотрудникам правоохранительных органов провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) информацию о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Об этом в среду сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.

"На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин А., офицер военной службы правопорядка ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба АТО", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.

"Также рассказал, что в последнее время его служба сталкивается с резким увеличением количества криминальных проступков военнослужащих", - отметили в МВД. По словам информатора, чаще всего в украинских подразделениях фиксируется неповиновение командирам и уклонение от выполнения обязанностей воинской службы. Кроме того, много происшествий, связанных с употреблением и торговлей наркотиками.

"Только в мае военной службой правопорядка зафиксировано 34 уголовных преступления", - уточнили в МВД.

Ранее министр внутренних дел республики Игорь Корнет заявлял, что его ведомство готово оплачивать важную достоверную информацию об украинских силовиках и их преступлениях в Донбассе.

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