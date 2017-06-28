Украинский офицер продал ЛНР данные о составе штаба силовой операции

Самура: в докладе Гарсии нет оснований не доверять выборам стран-хозяек ЧМ-2018/22Спорт 28 июня, 13:50
Кучинский полигон принимал часть мусора по "серым" схемамОбщество 28 июня, 13:44
Полиция Берлина оправдалась за поведение сотрудников, изгнанных с саммита G20 за кутежиМеждународная панорама 28 июня, 13:39
Самура: ФИФА занимается изучением данных о российском футболе в докладе МакларенаСпорт 28 июня, 13:39
Песков: инициатива о блокировке нарушивших закон РФ иностранных СМИ требует проработкиПолитика 28 июня, 13:36
Совфед одобрил назначение Валерия Петрова на пост главного военного прокурора РФПолитика 28 июня, 13:36
Минпромторг РФ ожидает списания около 30 тыс. грузовых вагонов в 2017-2019 гг.Транспорт 28 июня, 13:34
Датская Maersk пока не наладила работу своих систем после кибератакиТранспорт 28 июня, 13:27
СМИ: ученые впервые обнаружили спаренные черные дырыКосмос 28 июня, 13:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУГАНСК, 28 июня. /ТАСС/. Офицер военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вознаграждение передал сотрудникам правоохранительных органов провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) информацию о личном составе штаба силовой операции в Донбассе. Об этом в среду сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР.
"На горячую линию МВД ЛНР позвонил гражданин А., офицер военной службы правопорядка ВСУ. В рамках программы МВД ЛНР по оплате сведений о преступлениях украинских карателей военнослужащий передал операторам ряд персональных данных личного состава штаба АТО", - цитирует сообщение ведомства агентство Луганскинформцентр.
"Также рассказал, что в последнее время его служба сталкивается с резким увеличением количества криминальных проступков военнослужащих", - отметили в МВД. По словам информатора, чаще всего в украинских подразделениях фиксируется неповиновение командирам и уклонение от выполнения обязанностей воинской службы. Кроме того, много происшествий, связанных с употреблением и торговлей наркотиками.
"Только в мае военной службой правопорядка зафиксировано 34 уголовных преступления", - уточнили в МВД.
Ранее министр внутренних дел республики Игорь Корнет заявлял, что его ведомство готово оплачивать важную достоверную информацию об украинских силовиках и их преступлениях в Донбассе.