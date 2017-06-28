Президент Вьетнама прибыл в Москву с официальным визитом

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам Чан Дай Куанг прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению российского лидера Владимира Путина. Спецборт главы республики приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Это первый официальный визит Чан Дай Куанга в Россию с момента вступления в должность президента в апреле 2016 года. Как сообщили в Кремле, визит вьетнамского лидера продлится до 1 июля.
У трапа Чан Дай Куанга встретил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. У входа в терминал аэропорта высокого гостя приветствовала большая группа россиян и вьетнамцев с цветами и флагами двух стран. Духовой оркестр Преображенского полка исполнил гимны Вьетнама и России. Затем вдоль строя роты почетного караула высокий гость и замглавы МИД РФ прошли в здание правительственного терминала аэропорта, где их ожидали посол РФ во Вьетнаме Константин Внуков и посол Вьетнама в РФ Буй Тхань Шон.
Как сообщили в Кремле, 29 июня пройдут переговоры вьетнамского лидера с Путиным, на которых стороны обсудят пути дальнейшего углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом. "При этом особое внимание планируется уделить вопросам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также практической реализации соглашения от 29 мая 2015 года о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом", - отметили в пресс- службе президента. По итогам переговоров предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.
29 июня Чан Дай Куанг также встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. "Особое внимание будет уделено функционированию зоны свободной торговли между государствами Евразийского экономического союза и Вьетнамом", - уточнили в пресс-службе кабмина.