СМИ: самолет-разведчик ВВС США замечен у побережья Сирии

БЕЙРУТ, 28 июня. /ТАСС/. Американский многоцелевой самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon появился в среду в небе у сирийского побережья. Об этом сообщил ливанский телеканал "Аль-Маядин".

По его сведениям, в воздушном пространстве Сирии на нынешней неделе фиксируется необычная активность авиации США. Это, как считают региональные эксперты, может быть сигналом к готовящейся операции против правительственных сил.

"Аль-Маядин" напоминает, что в сентябре прошлого года в небе над восточными районами Сирии уже появлялся "Посейдон". За этим через несколько часов последовал удар ВВС возглавляемой США коалиции по позициям сирийской армии на подступах к городу Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который окружен сейчас бандами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Согласно информации "Аль-Маядин", в сирийском небе находятся также два других американских самолета, оснащенных средствами радиотехнического обеспечения и электронной разведки: Boeing RC-135 V/W Rivet Joint, который способен создавать помехи наземным радарам, и Boeing WC-135 Constant Phoenix. На борту последнего установлено устройство для обнаружения и идентификации ядерных взрывов. Кроме того, сбор образцов из атмосферы может выявить применение химических боеприпасов в том или ином районе.

"Аль-Маядин" обращает также внимание на сообщения израильских СМИ о том, что американский многоцелевой ударный атомный авианосец George H. W. Bush, принимающий участие в операции против ИГ, прибудет к берегам еврейского государства 1 июля. США две недели назад перевели авианосную ударную группу (АУГ) во главе с George H. W. Bush в Восточное Средиземноморье. В состав АУГ, помимо авианосца, входят ракетные крейсеры Philippine Sea и Hue City, а также ракетные эсминцы Laboon и Truxtun.

Израильский порт Хайфа служил базой для 6-го флота США в 80-х и 90-х годах прошлого века.