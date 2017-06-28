В МВД Белоруссии обратились представители ряда подвергшихся атакам вируса Petya компаний

МИНСК, 28 июня. /ТАСС/. Представители ряда крупных белорусских компаний обратились в правоохранительные органы республики в связи с атакой компьютерного вируса-шифровальщика Petya. Об этом сообщило в среду министерство внутренних дел Белоруссии.

"Следы нового вируса, который атакует Европу, США и Азию, обнаружены в белорусских компьютерных сетях. С заявлениями в милицию уже обратились представители некоторых крупных белорусских компаний", - отмечается в сообщении ведомства.

В МВД отметили, что целью мошенников является блокировка ценной информации, что угрожает финансовым и бухгалтерским подразделениям. "Вирус-шифровальщик Petya является новым не только для белорусских правоохранителей, но и для всего мира. Он изучается специалистами, и некоторые антивирусные программы распознают вредоносные файлы", - отметил начальник управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД (управление "К") полковник милиции Вадим Устинович. Он рекомендовал гражданам не предпринимать никаких действий, "а при появлении на мониторе компьютера требования "выкупа" за дешифровку обращаться в милицию".

В МВД Белоруссии напомнили, что несколько лет назад были зарегистрированы обращения жертв кибермошенников, специализировавшихся на разработке подобных вирусов-вымогателей. Принцип деятельности прототипов вируса Petya основывался "на сканировании открытого RDP-порта, затем методом подбора паролей хакеры получали доступ к компьютеру и присылали требование выкупа", - отметили в МВД Белоруссии.

27 июня вирус-вымогатель, перекрывающий доступ к данным и требующий деньги за их разблокировку, атаковал десятки компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Как выяснили специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, масштабное нападение на энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании на Украине и в России было совершено при помощи вируса-шифровальщика Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.