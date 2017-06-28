Мэй: переходный период при Brexit не будет бесконечным

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ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Переходный период может потребоваться Великобритании при осуществлении выхода из Евросоюза, однако он не будет бесконечным. Об этом сообщила в среду в парламенте премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.
"Когда мы узнаем, какими будут наши будущие отношения с ЕС, то нам может понадобиться период имплементации (пунктов соглашения о Brexit - прим. ТАСС). Однако это не будет означать, что переходный период будет бесконечным. Мы выходим из Европейского союза. Это то, чего хочет народ, и это то, что я сделаю", - сказала она.
Переговоры между Лондоном и Брюсселем официально стартовали 19 июня и должны продлиться до ноября следующего года, после чего у национальных парламентов будет время на их ратификацию. Предполагаемой датой прекращения членства Великобритании в блоке называется 29 марта 2019 года.