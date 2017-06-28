Служба IT-безопасности ФРГ считает, что недавняя кибератака исходила с территории Украины

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БЕРЛИН, 28 июня. /ТАСС/. Федеральное ведомство по безопасности информационной техники (BSI) ФРГ считает, что последняя масштабная кибератака исходила с территории Украины. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении BSI.
"Источник и главное направление кибератаки, судя по всему, приходятся на Украину, хотя нападение и привело к последствиям в мировом масштабе", - подчеркивается в документе. "Согласно сообщениям, вредоносное ПО было распространено посредством функции обновления через широко распространенную на Украине программу для отчетности MeDoc. BSI считает этот тезис правдоподобным", - отметили в ведомстве.
"Волна атак, которые вчера поразили по всему миру информационные системы многих компаний и организаций, продолжается, - предупреждают немецкие эксперты. - В отдельных случаях нападение привело к значительным последствиям в области производства и к сбоям критических бизнес-процессов пострадавших предприятий". В BSI отметили, что среди пострадавших есть и германские компании. "BSI находится в контакте с ними, но ввиду конфиденциальности ведомство не предоставляет данных по ним", - подчеркивается в заявлении.
Во вторник была зафиксирована масштабная кибератака при помощи вируса-шифровальщика Petya. Нападение велось, в частности, на компании "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International. Вирус блокирует компьютеры и не дает запустить операционную систему. За возобновление работы и расшифровку файлов он требует выкуп в размере 300 долларов в биткоинах.