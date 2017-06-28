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Власти КНДР объявили о вынесении смертного приговора экс-президенту Южной Кореи

Международная панорама
28 июня, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Такой же приговор вынесен бывшему директору южнокорейской Национальной разведывательной службы Ли Бён Хо

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Пак Кын Хе

Пак Кын Хе

© Pool Photo via AP

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти КНДР объявили сегодня, что они вынесли смертный приговор бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, которую они обвинили в заговоре с целью покушения на высшее руководство КНДР. Такой же приговор был вынесен и бывшему директору южнокорейской Национальной разведывательной службы Ли Бён Хо. Об этом говорится в заявлении министерства народной безопасности и главной прокуратуры КНДР, которое распространило агентство ЦТАК.

В заявлении властей КНДР не упоминается имя лидера страны Ким Чен Ына, однако говорится, что целью якобы имевшего место заговора была "замена высшего руководства на севере".

"Мы объявляем у себя дома и за рубежом, что мы выносим смертный приговор в отношении предательницы Пак Кын Хе, бывшего директора марионеточной Разведывательной службы Ли Бён Хо и их группы преступников, виновных в чудовищном государственном терроризме, которые замыслили и желали осуществить гнусный заговор, направленный на то, чтобы нанести вред высшему руководству КНДР", - говорится в заявлении министерства безопасности и прокуратуры КНДР.

В официальном коммюнике властей КНДР говорится, что покушение на высшее руководство с целью смены режима в этой стране якобы предполагалось замаскировать под железнодорожную или автомобильную катастрофу.

В заявлении говорится, что Пак Кын Хе и Ли Бён Хо "с этого момента могут встретить жалкую собачью смерть в любое время и в любом месте любым способом".

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Пак Кын Хе
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КНДР Республика Корея
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Ситуация на Корейском полуострове
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