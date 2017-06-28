Китай спустил на воду крупнейший в ВМС страны головной эсминец проекта 055

ПЕКИН, 28 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай в среду спустил на воду первый в своей серии эскадренный миноносец с управляемым ракетным оружием (УРО) проекта 055. Об этом сообщило информационное агентство Xinhua.

По данным информационного портала Sina, полное водоизмещение корабля составляет 12,3 тыс. тонн. По этому показателю проект 055 является крупнейшим кораблем такого класса в ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и вторым в мире после американского эсминца Zumwalt (более 14 тыс. тонн). Ожидается, что первый корабль проекта 055 поступит на вооружение в 2018 году.

Длина эсминца составляет 183 метра, ширина - 22 метра. Максимальная скорость хода 32 узла, а дальность плавания - 7 тыс. морских миль. Экипаж корабля составляет 310 человек.

Основное вооружение эсминца будет включать в себя два блока по 64 установки вертикального пуска суммарной емкостью 128 ракет.

В общей сложности фрегат УРО сможет оснащаться шестью типами ракет: крылатыми YJ-12, YJ-18, YJ-83 и CJ-10, а также морскими вариантами зенитно-ракетных комплексов HQ-9 и HQ-16.

Как отмечает портал, стратегические крылатые ракеты CJ-10 впервые будут установлены на построенном в Китае корабле. Вес их боевой части составляет до 500 кг при дальности полета до 1,5 тыс. км. По мнению ряда военных аналитиков, они могут оснащаться ядерными зарядами.

Как указывает портал, в перспективе вооружение эсминца также будет включать в себя зенитно-ракетный комплекс HQ-26 с максимальной дальностью около 400 км.

Ожидается, что основным калибром корабля станет 130-миллиметровая артиллерийская установка, однако в будущем она может быть заменена на 155-миллиметровое орудие. Среди зенитно-ракетного вооружения ближнего радиуса действия на эсминце также будут размещены несколько 30-миллиметровых 11-ствольных артиллерийских комплексов. В кормовой части корабля оборудована посадочная площадка и ангар для палубного вертолета.

По данным Sina, в настоящее время на верфях строится четыре таких корабля. Всего серия предусматривает постройку 12 эсминцев проекта 055. Стоимость постройки одного корабля оценивается в 5-6 млрд юаней (от $735 до $882 млн).