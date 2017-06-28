Трамп принял приглашение Макрона посетить Францию 14 июля

ПАРИЖ, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял приглашение французского коллеги Эмманюэля Макрона посетить Париж 14 июля.

Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении Елисейского дворца.

Ранее официальный представитель французского правительства Кристоф Кастанер заявил на брифинге, что власти республики ожидают увидеть Трампа в числе почетных гостей во время торжественного парада в Париже по случаю Национального праздника 14 июля.

Национальный праздник 14 июля - главное государственное торжество во Франции. Он отмечается в стране с 1880 года и учрежден в память о событиях Великой французской революции 1789 года.