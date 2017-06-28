Суд в Остраве постановил закрыть представительство ДНР в Чехии

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ПРАГА, 28 июня. /ТАСС/. Краевой суд города Острава (Северная Моравия) в среду принял постановление о ликвидации представительства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Чехии. Об этом ТАСС сообщили в секретариате суда.
"Установлен судебный исполнитель, который должен обеспечить процесс его ликвидации, - отметили там. - Решение принято в связи с тем, что предмет деятельности (представительства ДНР - прим. ТАСС) не соответствует регистрации". Представительство ДНР является действующей чешской фирмой, зарегистрированной в соответствующем реестре. Оно, однако, декларирует себя как общественное объединение и выступает как почетное консульство ДНР. Вместе с тем представительство не имеет статуса дипломатического учреждения.
Судебный вердикт пока не имеет юридической силы. Представительство ДНР намерено оспорить постановление в вышестоящих судебных инстанциях. Об этом заявила журналистам его глава и представитель общественной организации "Народни домообрана" Нела Лискова.
"Это политический процесс. Было сильное давление (на суд - прим. ТАСС) со стороны наших политиков и нашего правительства. Я буду бороться за представительство ДНР до последней возможности", - сказала Лискова.
Представительство ДНР было открыто в сентябре прошлого года в Остраве. Вскоре после этого его закрытия потребовал глава чешской дипломатии Лубомир Заоралек. Чешская Республика, как подчеркнул он, не признает и не намерена признавать ДНР.
Представительские центры ДНР были открыты в четырех европейских странах: Чехии, Финляндии, Италии и Греции. Их задача - распространение правдивой информации о ситуации в Донбассе. При этом они не имеют официальной аккредитации при МИД этих стран.