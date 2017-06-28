СМИ: агенты ФБР провели беседы с сотрудниками "Лаборатории Касперского" в США

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НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США нанесли визиты более чем десятку сотрудников "Лаборатории Касперского", проживающих в Соединенных Штатах. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.
По данным ее источников, представители ФБР посетили сотрудников российской компании, проживающих как на Западном, так и на Восточном побережьях США, во вторник вечером. Как отмечается, агенты провели с ними беседы в рамках некой контрразведывательной операции. При этом нет прямых свидетельств того, что беседы ФБР имели отношение к проводимому властями США расследованию якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборы в прошлом году, сообщает телеканал.
Как отмечает NBC, деятельность "Лаборатории Касперского", чье антивирусное программное обеспечение широко используется в США, давно интересует американских властей. Как утверждает телеканал, американские официальные лица считают, что владелец компании, миллиардер Евгений Касперский "имеет тесные связи с некоторыми представителями российской разведки".
NBC также приводит заявление компании, в котором та подчеркивает, что "не имеет связей" с властями каких- либо стран и "никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в мире в попытках осуществления кибершпионажа".
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, в отношении которого американскими властями ведется расследование, до назначения на данную должность сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более $50 тыс. Из текста статьи следовало, что речь шла, в частности, о "Лаборатории Касперского", которая заплатила Флинну более $11 тыс. Впоследствии в российской компании подтвердили, что ее дочерняя структура заплатила Флинну гонорар за выступление на форуме в Вашингтоне в 2015 году, организатором которого она была. Это произошло еще до того, как Флинн занял пост помощника Трампа.
Флинн был назначен помощником президента США по национальной безопасности в январе этого года, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.