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В Харькове демонтировали бронзовый барельеф маршалу Жукову

Международная панорама
28 июня, 20:10 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, июня. /ТАСС

Ответственный секретарь городской комиссии по топонимике и охране историко-культурной среды при Харьковском горсовете заявил, что доску демонтировали из-за переименования проспекта

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КИЕВ, 28 июня. /ТАСС/. Барельеф маршалу Советского Союза Георгию Жукову демонтирован в Харькове со стены дома на проспекте, который до недавнего времени носил имя полководца. Об этом в среду сообщил ответственный секретарь городской комиссии по топонимике и охране историко-культурной среды при Харьковском горсовете Алексей Хорошковатый.

"Это была доска-указатель. Она была демонтирована в штатном режиме, поскольку проспект переименован. Как материальная ценность она будет храниться на складе балансодержателя", - цитирует чиновника издание "Медиапорт". Барельеф размещался на стене многоэтажного жилого дома у станции метро, которая ранее также была названа в честь маршала.

На прошлой неделе неизвестные сняли памятную доску Жукову в Одессе - городе, где находился штаб военного округа, которым маршал командовал в конце 40-х годов прошлого века. До этого другую памятную доску полководцу в Одессе уничтожили в августе 2016 года. В мае 2017 года вандалы испортили памятник маршалу в микрорайоне Таирово.

На Украине после государственного переворота зимой 2014 года была развязана кампания по уничтожению памяти о российском и советском прошлом на территории страны. Для этого Рада в мае 2015 года приняла отдельный закон о декоммунизации. Он предполагает переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. На практике новые власти делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией.

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