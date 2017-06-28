Народная партия Испании: изменение регламента ПАСЕ граничит с беззаконием

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МАДРИД, 28 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Изменение регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) граничит с беззаконием. Об этом ТАСС заявил в среду исполнительный секретарь по международным отношениям правящей Народной партии (НП) Испании Хосе Рамон Гарсиа Эрнандес.
Во вторник была одобрена резолюция, которая направлена на создание в регламенте ПАСЕ механизма отстранения ее руководителей от должности, что в ближайшее время может привести к отставке главы Ассамблеи Педро Аграмунта. Гарсиа Эрнандес подчеркнул, что, по мнению НП, подобные "инициативы граничат с беззаконием".
Он добавил, что ситуация вокруг председателя ПАСЕ выходит за рамки принципов правового государства. "Нельзя делать закон специально, чтобы попытаться убрать Аграмунта", - отметил он. Исполнительный секретарь по международным отношениям НП подчеркнул, что в течение текущей недели можно было наблюдать "серию незаконных актов".
Комментируя причину происходящего, Гарсиа Эрнандес выразил мнение, что речь идет о "политическом давлении на Аграмунта, в игре появляются другие элементы". "Это неслыханная ситуация в правовом государстве", - подчеркнул он.
Скандал вокруг главы ПАСЕ разгорелся после того, как он совершил поездку в Сирию, где, в частности, встретился с президентом Башаром Асадом. За это Аграмунт подвергся острейшей критике со стороны ряда своих коллег- парламентариев, которые потребовали его отставки с поста спикера. Ранее стало известно, что Аграмунт был исключен из состава фракции Европейской народной партии (ЕНП).
Как заявил во вторник ТАСС официальный представитель Аграмунта, изменения регламента Ассамблеи связаны с антироссийскими настроениями внутри этого органа. По его мнению, данный шаг является "атакой в отношении правового государства".