CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии

Болт стал победителем этапа "Мирового вызова" в Остраве в беге на 100 мСпорт 28 июня, 22:48
Суд на шесть суток арестовал Мару Багдасарян за прогулы обязательных работПроисшествия 28 июня, 22:45
НАТО наращивает силы и увеличивает расходыМеждународная панорама 28 июня, 22:31
Гинер: английский чемпионшип является турниром ниже среднего уровняСпорт 28 июня, 21:03
Народные гулянья: болельщики водили хороводы перед матчем Чили - Португалия в КазаниСпорт 28 июня, 20:59
Никакого криминала: о чем говорится в опубликованном расследовании ФИФАСпорт 28 июня, 20:56
Гинер: футболист Еременко должен сделать для себя выводыСпорт 28 июня, 20:51
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в СирииМеждународная панорама 28 июня, 20:45
Шишкарев: новый московский гандбольный клуб через год может стать базовым для сборнойСпорт 28 июня, 20:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Соединенных Штатов ведут постоянное наблюдение за авиабазой Шайрат в Сирии, чтобы в случае возможного приказа американского президента Дональда Трампа нанести по ней удар. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN. Вместе с тем, по ее данным, Вашингтон пока не готов осуществлять атаку, так как никакой подозрительной активности на военном объекте в последнее время зафиксировано не было.
Как отмечает CNN, в Средиземном море в настоящий момент находятся американские авианосец George Bush, два сторожевых корабля и два крейсера, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk. Кроме того, для потенциального удара Вашингтон может задействовать десятки истребителей, которые на постоянной основе осуществляют операции в ближневосточном регионе против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), утверждает телеканал.
В Пентагоне отказались комментировать информацию о наблюдении за базой в Сирии.
Ранее в ведомстве проинформировали, что США зафиксировали на базе сирийских ВВС Шайрат активность, которая указывает на подготовку к использованию химического оружия. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в письменном заявлении сообщил, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению отравляющих веществ в Сирии.
В Вашингтоне ранее уже обвиняли Дамаск в использовании химоружия после инцидента в городе Хан-Шейхун 4 апреля. Тогда, по данным Минобороны РФ, сирийская авиация уничтожила цеха, где террористы производили химические боеприпасы. В Вашингтоне, однако, сочли, что Дамаск применил при авиаударе отравляющие вещества. 7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому базы Шайрат в провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, сирийские самолеты совершили вылет.
Россия неоднократно предлагала провести расследование под эгидой Организации по запрещению химического оружия с выездом в Хан-Шейхун и Шайрат, однако соответствующая инициатива была заблокирована западными странами.