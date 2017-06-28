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Филиппинский город Макати примет V Генеральную Ассамблею WeGo в 2020 году

Международная панорама
28 июня, 20:55 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 28, июня. /ТАСС

Генеральная ассамблея WeGO проходит раз в три года и является одним из важнейших международных мероприятий в области развития электронного управления

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УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Пятая Генеральная ассамблея Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGO) пройдет в 2020 году на Филиппинах в городе Макати, такое решение принято в среду на IV заседании Генеральной ассамблеи, которое проходит в Ульяновске. Генеральный секретарь WeGo Юнг-Сук Нам сообщила на заседании, что этот город принимает эстафету от Ульяновска.

"Город Макати, который находится на Филиппинах, - это финансовый хаб всей страны. В соответствии с нашим уставом, Макати был назначен исполнительным комитетом принять V Ассамблею в 2020 году", - сказала она.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов отметил, что Макати - замечательный город и достоин этой почетной миссии. "Это пилотный город для внедрения "умных" технологий в регионе... Это один из быстро развивающихся городов в Тихоокеанском регионе", - добавил он.

Генеральная ассамблея WeGO проходит раз в три года и является одним из важнейших международных мероприятий в области развития электронного управления.

Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти (WeGO) объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе электронного управления и посредством ИКТ- инструментов. Ульяновская область с 2010 года активно сотрудничает с WeGO, в ноябре 2012 года назначена вице- президентом Всемирной организации, а в сентябре 2013 года выбрана Европейским региональным офисом WeGO.

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