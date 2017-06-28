Bloomberg: юристы Трампа отложили подачу исковой жалобы в отношении экс-главы ФБР

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа отложили подачу исковой жалобы в отношении уволенного директора ФБР Джеймса Коми по факту того, что последний сообщил постороннему лицу содержание конфиденциальных разговоров с американским лидером. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По его данным, жалобу, которую планировала на этой неделе направить команда юристов во главе с адвокатом Трампа Марком Касовицем, было решено не подавать, чтобы не вступать в конфронтацию с назначенным минюстом США специальным прокурором Робертом Мюллером. Он проводит расследование по поводу якобы имевшего места вмешательства РФ в американские выборы.

Как сообщил источник Bloomberg, такой шаг демонстрирует, что Белый дом намерен дать Мюллеру время для завершения работы и не конфликтовать с ним. При этом, как отмечает агентство, юристы Трампа не планируют вовсе отказываться от исковой жалобы, а, скорее всего, подадут ее позднее. Жалобу предполагается направить на рассмотрение в аппарат генерального инспектора Министерства юстиции, выполняющего роль надзорного органа ведомства, и юридический комитет Сената Конгресса США.

8 июня, выступая в сенатском комитете по разведке, Коми признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме 27 января. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в прошлогодние выборы.

Как сообщил после слушаний в Конгрессе Касовиц, Трамп надеется, что американские компетентные органы дадут правовую оценку утечке секретной информации, организованной экс-директором ФБР. По словам юриста, "совершенно ясно, что в правительстве [США] были и есть те, кто активно пытается подорвать [позиции] нынешней администрации посредством организации избирательных и незаконных утечек секретной информации".

Адвокат прямо обвинил экс-главу ФБР в противозаконном обнародовании двух записок, составленных по итогам встреч с Трампом 27 января и 14 февраля. На одном из этих документов стоял гриф "секретно", как сам Коми подтвердил во время слушаний в Конгрессе.