Трамп в рамках G20 проведет ряд двусторонних переговоров

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита Группы двадцати, предстоящего 7-8 июля в германском Гамбурге, ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином.

Это подтвердил в среду высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома.

"На полях [саммита] Группы двадцати президент Трамп будет встречаться с несколькими лидерами. Я уверен, что председатель Си [Цзиньпин] и президент Трамп проведут какое-то время вместе", - заявил упомянутый представитель Белого дома, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен начинающемуся в ближайшие часы визиту президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Вашингтон.