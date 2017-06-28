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Трамп в рамках G20 проведет ряд двусторонних переговоров

Международная панорама
28 июня, 21:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, июня. /ТАСС

Президент, в частности, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

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ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет на полях саммита Группы двадцати, предстоящего 7-8 июля в германском Гамбурге, ряд двусторонних встреч с иностранными коллегами, в том числе председателем КНР Си Цзиньпином.

Это подтвердил в среду высокопоставленный сотрудник аппарата Белого дома.

"На полях [саммита] Группы двадцати президент Трамп будет встречаться с несколькими лидерами. Я уверен, что председатель Си [Цзиньпин] и президент Трамп проведут какое-то время вместе", - заявил упомянутый представитель Белого дома, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен начинающемуся в ближайшие часы визиту президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Вашингтон.

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Темы
Саммит G20 в Гамбурге
Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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