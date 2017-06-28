Похищенные в Ливии сотрудники ООН освобождены

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КАИР, 28 июня. /ТАСС/. Захваченные в Ливии сотрудники Миссии ООН освобождены похитителями. Об этом передает новостной портал Al Wasat.
Направлявшаяся в Тунис группа ооновцев - четверо мужчин и две женщины - была захвачена в городе Эз-Завия (в 45 км к западу от Триполи) одним из базирующихся там вооруженных формирований. Как сообщалось ранее, в обмен на их освобождение похитители требовали свободы для нескольких своих соратников, задержанных в столице страны.
По информации Al Wasat, никто из заложников не пострадал, и они были отпущены после переговоров старейшин местных племен с похитителями без выполнения их условий. В настоящее время сотрудники всемирной организации направились обратно в Триполи.