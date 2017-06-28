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Британский парламент большинством голосов принял программу деятельности правительства

Международная панорама
28 июня, 21:48 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, июня. /ТАСС

По итогам голосования, которое рассматривалось фактически как вотум доверия правительству Терезы Мэй, депутаты 323 голосами против 309 отвергли поправки к программе правительства

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ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Британские депутаты большинством голосов одобрили программу деятельности правительства на ближайшие два года. Об этом свидетельствуют результаты голосования, состоявшегося в среду в Палате общин, нижней палате парламента.

По итогам голосования, которое рассматривалось фактически как вотум доверия правительству Терезы Мэй, депутаты 323 голосами против 309 отвергли поправки к программе правительства. Поправки были внесены оппозиционной Лейбористской партией, которая требовала отменить меры бюджетной экономии и ограничения на индексацию зарплат госслужащим.

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