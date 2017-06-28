НАТО наращивает силы и увеличивает расходы

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Четыре батальона НАТО в Восточной Европе вышли в июне на уровень полной оперативной готовности. Об этом заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран военно-политического блока 29 июня.

"Я рад сообщить, что четыре многонациональных батальона НАТО вышли в июне на уровень полной оперативной готовности", - сказал он.

"Военное присутствие НАТО носит строго оборонительный и пропорциональный характер и несопоставимо с десятками тысяч военнослужащих, которые разместила вдоль границ Россия", - утверждает он.

Лукавые цифры

Отвечая на уточняющий вопрос о численности сил НАТО в Восточной Европе, Солтенберг заявил: "В составе каждого батальона - около 1 тыс. человек, таким образом, всего около 4 тыс. человек. Плюс, конечно, есть национальные силы [стран Восточной Европы] и передовое присутствие США в Польше и других государствах".

Согласно опубликованным в марте данным НАТО, численность многонациональных батальонов альянса составляет от 1,1 до 1,5 тыс. человек. Численность размещаемой США танковой бригады в Польше превышает 10 тыс. человек, также альянс создает отдельную тренировочную дивизию в Румынии.

Таким образом, численность личного состава подразделений оперативной готовности НАТО у границ с Россией превысит 25 тыс. человек, при этом сюда не включены армии входящих в альянс государств Восточной Европы. В дополнение к этому НАТО активно расширяет и развивает военно-транспортную инфраструктуру, которая должна позволить перебросить в регион в течение нескольких дней дополнительные подкрепления численностью от 10 до 100 тыс. человек, для которых в этой зоне создаются склады с вооружениями и техникой. Для управления этими силами альянс уже создал в регионе шесть оперативно-тактических штабов.

Больше денег на оружие

Расходы 24 европейских стран НАТО и Канады вырастут в 2017 году на 4,3%, что соответствует увеличению на $45,8 млрд, сообщил также Йенс Столтенберг.

"В 2016 году оборонные расходы европейских стран НАТО и Канады впервые начали расти. В 2017 году они увеличатся на 4,3%, 25 государств увеличивают свои расходы", - сказал он.

Таким образом, суммарный военный бюджет НАТО в 2017 году составит около $1 трлн, что более чем в 10 раз превышает оборонные расходы России.

Он также отметил, что ожидает продолжения тенденции роста оборонных расходов альянса в ближайшие годы.

Больше солдат в Афганистан

Новое ухудшение ситуации в Афганистане после 16 лет участия НАТО в конфликте в этой стране остается для альянса крупнейшей проблемой. Альянс вынужден вновь увеличить свое присутствие в республике в связи с активизацией боевиков движения "Талибан" (запрещена в РФ), но не станет участвовать в боевых операциях, сказал генсек. По его словам, речь идет о направлении в Афганистан дополнительно 4 тыс. военных советников и инструкторов.

"Командование операцией в Афганистане запросило около 4 тысяч дополнительных военных. Министры обсудят возможности для выделения дополнительных сил, и сколько может выделить каждая страна альянса", - отметил он.

НАТО завершила вывод своих боевых частей из Афганистана в 2014 году. С тех пор в стране действует миссия альянса "Решительная поддержка" (Resolute support) численностью в 13,5 тысяч человек. В ее задачи входит обучение, содействие в управлении и тыловом обеспечении, а также снабжение разведданными афганских национальных сил безопасности численностью около 360 тыс. человек. Финансирование национальной армии также обеспечивают страны НАТО на уровне около $5 млрд в год.

Несмотря на все эти меры, в последние годы противостоящее правительству движение "Талибан" добилось значительных успехов в Афганистане, вернув под свой контроль до 40% территории страны. Кроме того, с 2015 года в Афганистане усиливаются позиции группировок, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые воюют как против правительства в Кабуле, так и против талибов.

НАТО и Petya на Украине

Кибербезопасность остается одним из основных приоритетов альянса, особенно в свете новой глобальной кибератаки с использованием вируса вымогателя Petya. И здесь НАТО намерена искать пути защиты не только своих информационных систем, но и партнеров, в частности, Украины, где зафиксировано больше всего случаев заражения этим вирусом.

"Мы активно сотрудничаем с Украиной по этому направлению. Мы уже создали трастовый фонд по кибербезопасности, и специалисты НАТО оказывают содействие Украине", - сказал он.

Генсек НАТО также добавил, что кибернападения на страны альянса могут привести к введению в действие 5-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает коллективный военный ответ. Впрочем, для этого сначала нужно получить подтверждение, что за кибератакой стоит конкретная страна или региональная организация, против которой применить силу в принципе возможно.

Petya и "Касперский"

В среду в "Лаборатории Касперского", расследующей последнюю массированную кибератаку новым вирусом- шифровальщиком Petya, сообщили, что наибольшее число атак программы было зафиксировано в России и на Украине, случаи заражения также наблюдались в Польше, Италии, Великобритании, Германии, Франции и США. "Лаборатория" изучает возможность создания программы, с помощью которой можно было бы восстановить зашифрованные данные.

27 июня вирус-вымогатель, блокирующий доступ к данным и требующий деньги за разблокировку, атаковал десятки энергетических, телекоммуникационных и финансовых компаний и организаций в России и на Украине, а затем распространился по всему миру. Специалисты компании Group-IB, специализирующейся на компьютерной безопасности и защите от киберугроз, назвали причиной масштабной атаки на российские и украинские компании вирус-шифровальщик Petya, который препятствует загрузке операционной системы, блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах.